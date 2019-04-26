В Росгвардии выбрали самых красивых сотрудниц

Анна Храмцова. Фото победительницы и финалисток составят календарь Росгвардии на 2020 год. Фото: Росгвардия

Анна Храмцова. Фото победительницы и финалисток составят календарь Росгвардии на 2020 год. Фото: Росгвардия

Победительницей стала Анна Храмцова из Екатеринбурга.

В службе войск нацгвардии России выбрали самых красивых сотрудниц в конкурсе — в конкурсе “Краса Росгвардии” победила Анна Храмцова из Екатеринбурга, прапорщик, сообщили в Росгвардии 26 апреля.

Всего в конкурсе участвовали свыше 1000 сотрудниц и военнослужащих со всей страны. Конкурсантки рассказывали о своем опыте и результатах и публиковали постановочные фото. Голосование на заключительном этапе шло целый месяц. Фотографии оценили свыше 3 млн пользователей.

Теперь из портретов победительницы и 12 финалисток составят календарь Росгвардии на 2020 год.

В списке финалисток девушки со всех концов России. Есть и участница из Санкт-Петербурга — Виктория Бердихина является старшим сержантом полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что победительница конкурса “Студенческая краса 2019” учится на врача.