“И чем там все закончилось?”: Фанаты “Мстителей” не хотели знать и избили зрителя за спойлеры

Прокат блокбастера “Мстители: Финал” в Гонконге стартовал 25 апреля. Фото: https://www.pixel4k.com
Прокат блокбастера “Мстители: Финал” в Гонконге стартовал 25 апреля. Фото: https://www.pixel4k.com

Инцидент произошел на премьере фильма в Гонконге. Зритель, который посмотрел уже фильм, решил поделиться сюжетом с другими.

Разумеется, посетителям кинотеатра, которые еще не смотрели фильм, такое поведение не понравилось. Желание посмотреть самим была настолько сильным, что они решили избить всезнайку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал AsiaOne.

Инцидент произошел в Гонгконге, в районе Козуэй-Бэй. Мужчина просто стоял возле кинотеатра и выкрикивал спойлеры. В результате его так сильно избили, что за ним приехали врачи и увезли в больницу.

Напомним, прокат блокбастера “Мстители: Финал” в Гонконге стартовал 25 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на премьеру “Мстители: Финал” в России можно попасть за 100 тысяч рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
«Мстители: Финал» гонконг мстители спойлер фанаты
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