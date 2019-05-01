В Петербурге открыты 32 площадки для приготовления шашлыков

Не рекомендуется разжигать костры и использовать мангалы в городских парках, скверах и садах. Фото: Рixabay
Не рекомендуется разжигать костры и использовать мангалы в городских парках, скверах и садах. Фото: Рixabay

Сегодня, 1 мая, после мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Весны и Труда, многие из жителей и гостей города отправятся на пикник сполна насладиться солнечным майским днем.

Комитета по благоустройству советует воспользоваться специально подготовленными для разведения огня площадками. Их в Петербурге насчитывается 32. Все они расположены в Курортном районе города.

В ведомстве подчеркнули, что разведение огня на других участках леса категорически запрещается, в связи с повышенной пожароопасностью.

Также не рекомендуется разжигать костры и использовать мангалы в городских парках, скверах и садах. За несоблюдение правил пожарной безопасности нарушителю грозит ответственность в виде штрафа до пяти тысяч рублей.

Отмечается, что в 2018 году за незаконное разжигание костров и использование мангалов было составлено 1775 протоколов.

Gazeta.SPb рекомендует изучить список специально оборудованных мест отдыха, где можно использовать мангалы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, как выбрать хорошее мясо для шашлыков.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
первое мая пикник шашлык
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