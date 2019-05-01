На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Сегодня, 1 мая, в ходе шествия на Невском проспекте Петербурга сотрудниками ОМОНа были задержаны 35 человек. По информации проекта «ОВД – Инфо», количество задержанных достигает 66 человек.

По словам активистов движения «Помощь задержанным в Петербурге», среди задержанных был депутат Законодательно Собрания Петербурга Максим Резник. Отмечается, что мирная демонстрации была согласована с городским правительством.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в шествии, посвященном празднику Весны и Труда, принимают участие около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, в том числе бойцы ОМОНа.