На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня, 1 мая, в ходе шествия на Невском проспекте Петербурга сотрудниками ОМОНа были задержаны 35 человек. По информации проекта «ОВД – Инфо», количество задержанных достигает 66 человек.

По словам активистов движения «Помощь задержанным в Петербурге», среди задержанных был депутат Законодательно Собрания Петербурга Максим Резник. Отмечается, что мирная демонстрации была согласована с городским правительством.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в шествии, посвященном празднику Весны и Труда, принимают участие около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, в том числе бойцы ОМОНа.

Напоминаем, что с семи утра до двух часов дня движение транспорта по Невскому проспекту – от площади Восстания до Дворцовой будет перекрыто. В это же время нельзя будет проехать по Лиговскому проспекту – от улицы Некрасова до площади Восстания.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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