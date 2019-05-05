Сегодня прокурор запросит наказание для Мамаева и Кокорина

Заседание назначено на полдень. Фото: https://www.instagram.com
Заседание назначено на полдень. Фото: https://www.instagram.com

Прения сторон по уголовному делу начнутся в 12:00.

В понедельник, 6 мая, Пресненский суд Москвы проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщают “РИА.Новости”.

Судебное заседание начнется в 12:00. В ходе заседания прокурор Светлана Тарасова, сообщает издание, запросит наказание для всех обвиняемых. Также на заседании адвокаты обвиняемых представят доказательства в их защиту.

Напомним, что согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Компания напала на водителя Первого канала, повредили машину. Позже в столичном кафе обвиняемые избили главу департамента Минпромторга Денис Пак.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кокорин рассказал, почему ударил Пака стулом.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Сегодня прокурор запросит наказание для Мамаева и Кокорина
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