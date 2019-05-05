Сегодня прокурор запросит наказание для Мамаева и Кокорина

Прения сторон по уголовному делу начнутся в 12:00.
В понедельник, 6 мая, Пресненский суд Москвы проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщают “РИА.Новости”.
Судебное заседание начнется в 12:00. В ходе заседания прокурор Светлана Тарасова, сообщает издание, запросит наказание для всех обвиняемых. Также на заседании адвокаты обвиняемых представят доказательства в их защиту.
Напомним, что согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.
Компания напала на водителя Первого канала, повредили машину. Позже в столичном кафе обвиняемые избили главу департамента Минпромторга Денис Пак.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кокорин рассказал, почему ударил Пака стулом.