Кассовые сборы финальной части “Мстителей” превысили $2 млрд

Такую сумму блокбастер “Мстители: Финал” за рекордный короткий срок.

На сегодняшний день это новый рекорд. Сумму собрали мировые кассовые сборы. Об этом сообщают “РИА. Новости”. Всего за 11 дней финал “Мстителей” собрал более 2 миллиардов долларов.

Известно, что ранее мировой рекорд принадлежал фильму Джеймса Кэмерона “Аватар”. Картина в свое время преодолела отметку в 2 мдрд за 47 дней.

Напомним, что финальная часть посвящена тому, что супергерои из команды Мстителей и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты “Мстителей” не хотели знать и избили зрителя за спойлеры.