Беглов объединил два комитета

Беглов уже подписал документ о создании одного комитета, вместо двух. Фото: gov.spb.ru
Беглов уже подписал документ о создании одного комитета, вместо двух. Фото: gov.spb.ru

Теперь в Санкт-Петербурге появился Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов подписал соответствующий документ еще в конце апреля 2019 года. Теперь вместо Комитетов по промышленности и предпринимательству появится один, говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Уточняется, что Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле возглавит Юрий Калабин, который до этого руководил Комитетом по промышленности. Чем займется бывший глава Комитета по предпринимательству, Эльгиз Качаев, – неизвестно.

Объединение состоится к концу лета текущего года. В ведомство войдут девять организаций.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что назначен новый председатель комитета по печати Ленобласти. Константин Визирякин до этого был пресс-секретарем губернатора региона Александра Дрозденко.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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