В Петербурге мужчина избил диспетчера ЖСК

В Петербурге задержали мужчину, избившего диспетчера жилищно-строительного кооператива. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.

Инцидент произошел в понедельник, 6 мая в 19:25 в доме №75 корпус 2 на Ленинском проспекте.

Сотрудники кооператива, увидев драку, нажали тревожную кнопку. На место происшествия выехал наряд Росгвардии, который разнял дерущихся и задержал мужчину, напавшего на работника ЖСК.

Задержанный был передан сотрудникам 74 отдела полиции.

В отношении данного гражданина административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Росгвардия не рекомендует распространяться об отдыхе в соцсетях.