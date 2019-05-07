Уфолог заявил о базе пришельцев на дне Великих озер в США

Фотография необычного феномена получила несколько объяснений — от загрязнения до влияния планеты Нибиру.

Уфолог-любитель обнаружил следы пришельцев на фотографии Великих озер в Северной Америке, передает Sputnik 7 мая. Некая Кристина Макнотон опубликовала в Instagram фото солнца, которое окружено четырьмя красноватыми радужными кольцами во время заката. Фотограф добавила, что вживую явление выглядело еще более впечатляюще.

Пользователь Сети Скотт Варин заявил, что за феномен несут ответственность пришельцы, деятельность которых вызвала большое количество энергии, вышедшее на поверхность озера. Он отверг высказанную другими участники дискуссии идею о полярном сиянии, заявив, что явление нехарактерно для этого региона. При этом он отметил, что подобный эффект мог произвести взрыв бомбы времен Второй Мировой, но его бы обязательно заметили и в других местах.

Другой сторонник теории заговоров заявил, что на солнце оказало влияние планета Нибиру. Наконец некий Майк Мэн заявил, что в искажениях виноваты химикаты в воздухе, которые попали в атмосферу из-за действий геоинженеров. Пользователь заявил, что скоро виновных призовут к ответственности за это.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ВМС США рассекретила летающую тарелку.