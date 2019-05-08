Российский актер Андрей Мерзликин, которому власти Киева запретили въезд на территорию Украины, заявил, что незаконно пересек государственную границу через рапсовое поле.
По словам актёра, будучи в Молдавии, он «решил воспользоваться моментом» и пересечь границу по рапсовому полю.
Об этом Мерзликин рассказал в Instagram, опубликовав видео, на котором он перебегает поле и возвращается обратно. При этом четкого обозначения госграницы на кадрах не видно.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге стартовали съёмки фильма про Шпицберген «Архипелаг». Частично ленту будут снимать в городе на Неве, а частично — на Шпицбергене. Предполагается, что фильм выйдет в свет в 2020 году.