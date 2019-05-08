Мерзликин заявил, что незаконно пересек границу Украины через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому власти Киева запретили въезд на территорию Украины, заявил, что незаконно пересек государственную границу через рапсовое поле.

По словам актёра, будучи в Молдавии, он «решил воспользоваться моментом» и пересечь границу по рапсовому полю.

Об этом Мерзликин рассказал в Instagram, опубликовав видео, на котором он перебегает поле и возвращается обратно. При этом четкого обозначения госграницы на кадрах не видно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге стартовали съёмки фильма про Шпицберген «Архипелаг». Частично ленту будут снимать в городе на Неве, а частично — на Шпицбергене. Предполагается, что фильм выйдет в свет в 2020 году.