В Ленобласти упростят активацию проездных для льготников

С 1 июня определённые категории граждан смогут продлевать свои социальные проездные раз в год. Ранее, активация билета требовалась раз в месяц.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, с 1 июня у инвалидов по зрению первой и второй групп, получателей процедуры гемодиализа, инвалидов — колясочников и учащихся из многодетных семей появится возможность продлевать единый социальный проездной один раз в год.

Отметим, что в Ленобласти расположено 164 пункта активации социальных проездных билетов, их количество планируют увеличить до 239 единиц уже в этом году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что единая карта петербуржца позволит узнать о льготах и мерах поддержки. Беглов отметил, что проект единой карты петербуржца станет социальным и позволит пенсионерам хранить документы на одном носителе.

Такой подход, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, позволит избавить пожилых людей от необходимости хранить множество бумаг, разных справок и ходить по инстанциям.