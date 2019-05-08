В Ленобласти упростят активацию проездных для льготников

Фото: business-class.su
Фото: business-class.su

С 1 июня определённые категории граждан смогут продлевать свои социальные проездные раз в год. Ранее, активация билета требовалась раз в месяц.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, с 1 июня у инвалидов по зрению первой и второй групп, получателей процедуры гемодиализа, инвалидов — колясочников и учащихся из многодетных семей появится возможность продлевать единый социальный проездной один раз в год.

Отметим, что в Ленобласти расположено 164 пункта активации социальных проездных билетов, их количество планируют увеличить до 239 единиц уже в этом году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что единая карта петербуржца позволит узнать о льготах и мерах поддержки. Беглов отметил, что проект единой карты петербуржца станет социальным и позволит пенсионерам хранить документы на одном носителе.

Такой подход, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, позволит избавить пожилых людей от необходимости хранить множество бумаг, разных справок и ходить по инстанциям.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
единый проездной билет ленобласть льготники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Магазин оштрафовали на 3 миллиона за продажу алкоголя без лицензии
«Зенит» открыл продажу билетов на последний матч в этом сезоне
В Петергофе задержали мужчину, устроившего дебош в храме
В Петербурге таксист силой отобрал смартфон у пассажира
В Ленобласти упростят активацию проездных для льготников
Ученые выяснили, что янтарь подделывали еще в бронзовом веке
Где в Ленобласти пройдёт акция «Бессмертный полк»
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу водителей