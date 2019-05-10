В Петербурге стартовал автопробег ретроавтомобилей в Финляндию

Автопробег. Фото: 78.ru.
Автопробег. Фото: 78.ru.

В Петербурге положен старт автопробегу на ретроавтомобилях. Участники проедут до финской Лаппеенранты, делая в пути всего две остановки— на Петровской площади в Выборге и на Рыночной площади в Лаппеенранте.

В путь автолюбители отправились от стрелки Васильевского острова.

В мероприятии, посвященном Дню Победы, принимают участие около 20 раритетных автомобиле, среди них – «Волги», «Жигули», «Москвичи», а также «Лады».

Рекомендованная скорость пробега — 70 км/ч.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские водители почтили память Защитников Ленинграда автопробегом. Колона двигалась с парковки в районе Троицкой горы и финишировала в деревне Гостилицы, где участники автопробега возложили цветы к Гостилицкому мемориалу.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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