Сегодня на Троекуровском кладбище простятся с журналистом Сергеем Доренко

Главный редактор радиостанции “Говорит Москва” умер 9 мая в возрасте 59 лет.

По предварительным данным, смерь Сергея Доренко наступила из-за разорвавшейся аорты. Журналист в этот момент ехал на мотоцикле.

Прощание с популярным журналистом пройдет сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание начнется в 11:00, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии города.

Доренко кремируют, похорон 12 мая не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут прах.

Смерть Сергея Доренко шокировала всех, кто его знал. А знали его практически все — за его “обаяние и харизму, цинизм, который сочетался с удивительной ранимостью”, сообщил радиоведущий Александр Плющев, его и любили.

Соболезнования в связи с кончиной журналиста выразил президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что попытки медиков спасти Сергея Доренко попали на видео.