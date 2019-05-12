Полиция запретила церемонию прощания с Доренко в Москве

Сотрудники правоохранительных органов планируют провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Прощание с журналистом Сергеем Доренко должно было состоятся сегодня, в 11:00, на Троекуровском кладбище. Также сообщалось, что Доренко могут кремировать. Однако, по информации “РИА.Нвоости” и ряда СМИ со ссылкой на радиостанцию “Говорит Москва”, где работал журнаоисты, тело Доренко не выдали его жене.

Планируется еще одна судебно-медицинская экспертиза. Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью, уточняет “Говорит Москва”.

Напомним, главный редактор радиостанции “Говорит Москва” умер 9 мая в возрасте 59 лет. По предварительным данным, смерь Сергея Доренко наступила из-за разорвавшейся аорты. Журналист в этот момент ехал на мотоцикле.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня на Троекуровском кладбище простятся с журналистом Сергеем Доренко.