Сборная России по хоккею выигрывает у Чехии 2:0

После второго периода сборная России по хоккею в состязании с командой Чехии на чемпионате мира пока выигрывает «всухую».

Напомним, матч проходит на спортивном стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Счёт на данный момент — 2:0. Лидирует Россия. Сергей Андронов и Никита Гусев забили голы.

Никита Гусев — форвард сборной России и хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» на тринадцатой минуте второго периода отправил шайбу в ворота противников.

Во втором периоде российские спортсмены получили одно удаление: за подножку две минуты штрафа получил Сергей Андронов, автор первой шайбы в матче.

Напомним, что сборная России уже выиграла первые две встречи на чемпионате мира по хоккею: она отправила по пять шайб Норвегии и Австрии.

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