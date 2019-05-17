В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко

В ритуальном зале на Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с журналистом Сергеем Доренко. Об этом сообщает РБК.

Проводить телеведущего в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги.

Среди них присутствуют главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, Дмитрий Киселев, а также первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов.

Напомним, российский журналист, главный редактор радиостанции “Говорит Москва” Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет.

По предварительным данным, смерть Доренко наступила из-за разорвавшейся аорты. Журналист в этот момент управлял мотоциклом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин жалеет об уходе Доренко. Президент России выразил соболезнования родным и близким журналиста.