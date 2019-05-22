Улицу Маяковского перекроют до 27 мая

Там собираются чинить покрытие.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что по улице нельзя будет ездить с ночи на 23 число до пяти утра 27 мая. Уточняется, что речь идет об участке дороги от улицы Жуковского до Кирочной. Четыре дня там нельзя будет ездить и парковаться. Также перекроют выезды из дворов, сообщили Gazeta.SPb в КРТИ.

Дело в том, что асфальтному покрытию требуется ремонт. Так что какое-то время петербуржцам придется продумывать свой маршрут так, чтобы не использовать Маяковскую улицу.

«Отметим, что ремонт ул. Маяковского происходит по этапам. Уже выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части на участке от Невского пр. до ул. Жуковского»,

— говорится в сообщении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ремонт на региональных трассах Ленобласти будут проводить только ночью. Особенно это важно в выходные дни, когда поток машин в область значительно возрастает и идёт через Всеволожский, Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский районы, считают в администрации региона.