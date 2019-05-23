Искусственный интеллект научил Достоевского разговаривать

Теперь нейросеть может превратить любой потрет в анимацию. Фото: Egor Zakharov et al. / arXiv, 2019
Теперь нейросеть может превратить любой потрет в анимацию. Фото: Egor Zakharov et al. / arXiv, 2019

Ученые из Сколково заставили нейросеть учить мимику говорящих людей.

Российские программисты создали алгоритм на базе нейросети, который позволят создавать анимацию из статичных портретов, сообщает N+1. Технологию уже опробовали на портрете Ф.М.Достоевского — великий русский писатель “заговорил”.

Фото: Egor Zakharov et al. / arXiv, 2019

Ученые из Сколково и Samsung взяли кадры лиц людей и создали специальные маски на каждый мимический жест. Теперь они накладывают их на портреты и нейросеть достраивает дополнительные изображения. Разработчики достигли успехов в совмещении аудио и стороннего видео, что до сих пор являлось проблемой: сложно подстроить каждый кадр под то, что произносится. Поскольку нейросеть училась на тысячах видео, она строила модели “говорящих людей” именно на их основе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, сколько стоила накрутка голосов на “Голос.Дети”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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