Искусственный интеллект научил Достоевского разговаривать

Ученые из Сколково заставили нейросеть учить мимику говорящих людей.

Российские программисты создали алгоритм на базе нейросети, который позволят создавать анимацию из статичных портретов, сообщает N+1. Технологию уже опробовали на портрете Ф.М.Достоевского — великий русский писатель “заговорил”.

Ученые из Сколково и Samsung взяли кадры лиц людей и создали специальные маски на каждый мимический жест. Теперь они накладывают их на портреты и нейросеть достраивает дополнительные изображения. Разработчики достигли успехов в совмещении аудио и стороннего видео, что до сих пор являлось проблемой: сложно подстроить каждый кадр под то, что произносится. Поскольку нейросеть училась на тысячах видео, она строила модели “говорящих людей” именно на их основе.

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