С 220-летием Пушкина жителей Гатчины поздравит певица Зара

В Гатчине местных жителей с 220-летием со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина поздравит певица Зара.

Апофеоз праздника состоится 9 июня. В этот день на шести площадках Гатчинского района гостей ждут выступления поэтов, актеров, а также симфонического оркестра. Ареной открытия праздника станет Приоратский парк. Специальным гостем концерта станет заслуженная артистка России Зара.

Также в этот день на фоне Приоратского замка Симфонический оркестр Ленинградской области представит оперу «Евгений Онегин», пройдет фестиваль поэтов и чтецов, студенты представят театральную фантазию «Наш Пушкин», пройдет театрализованный концерт, а в музее «Домик няни Пушкина» полюбившаяся юным гостям праздника театрализованная игровая программа для детей и родителей.

Сообщается, что Зара начнет своё выступление в 23:00. Завершением мероприятия станет музыкальный фейерверк.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге камерный хор из Аргентины выступит в православных храмах.