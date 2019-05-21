В Петербурге камерный хор из Аргентины выступит в православных храмах

В Северной столице состоится 2 выступления камерного хора из Аргентины «Ликуй, Барилоче». Сообщается, что споют музыканты в православных храмах.

Известно, что хор «Ликуй, Барилоче» основала русская женщина Ольга Людкова. В его музыкальный состав вошли 27 человек абсолютно разных профессий. Песни объединили и потомков русских эмигрантов, и коренных аргентинцев, которые всем сердцем полюбили русскую культуру.

Первый концерт состоится 22 мая в храме Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Второе выступление пройдет 23 мая в соборе «Святых Петра и Павла» в Петергофе. И в том, и в другом случае, хор планирует начать исполнять свои композиции в 18:00.

Отметим, что у жителей города на Неве уже была возможность послушать музыкальный коллектив в 2017-м году. Тогда ансамбль принял участие в пасхальном хоровом фестивале в храме иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость».

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