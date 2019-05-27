Дацан в Петербурге попал в почетную Белую книгу

Дацан был включён по итогам масштабной реставрации, которую проводили почти 10 лет. Фото: https://vk.com/dazanspb

Дацан был включён по итогам масштабной реставрации, которую проводили почти 10 лет. Фото: https://vk.com/dazanspb

В эту книгу заносятся объекты, отвечающие художественным, архитектурным и градостроительным традициям города.

Решение о включение петербургского дацана в Белую книгу было принято на заседании, посвященном эстетике городской среду. Всемирный клуб петербуржцев принял решение о включении дацана в Белую книгу, сообщают “Санкт-Петербургские ведомости”.

Дацан был включён по итогам масштабной реставрации, которую проводили почти 10 лет.

Напомним, что здание строилось по проекту архитектора Гавриила Барановского с 1909 года, дацан был освящен в 1915 году. В советское время дацан был закрыт больше, чем на 50 лет. И только в конце прошлого века он был возвращен буддистам.

В здании читаются стили модерн, однако архитектора достаточно лаконична и строго конфессиональная. В ходе реставрации был отреставрирован молельный зал, витража и ограждающая балюстрада.

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