На Эльбрусе потерялись два лыжника из Петербурга

Их, к счастью, отыскали и эвакуировали с горы.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Хорошей новостью поделились спасатели, которые вызволили двух заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга. Их не только нашли, но и помогли им спуститься вниз. Эксперты отмечают, что со спортсменами все хорошо и им не нужна помощь врачей, передают РИА Новости. На данный момент они находятся в безопасности.

О том, что лыжники потерялись, рассказали в четыре часа дня в этот понедельник. На Эльбрусе началась метель, которая сбила лыжников с пути, и они ушли с горнолыжной трассы. На их поиски отправились пять человек, которые примерно через три часа спасли петербуржцев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что потерявшегося ламу-бэтмэна нашли и вернули в Ленэкспо. Она являлась моделью и принимала участие в показе мод в «Ленэкспо». До этого она просто вышла с территории комплекса, прогулялась немного по городу, а потом её без проблем вернули назад.