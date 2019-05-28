Петербуржцы увидят “Застывших Богов” в Музее истории религии

Музей открыт с 10:00 до 18:00. Фото: Google.Maps
Музей открыт с 10:00 до 18:00. Фото: Google.Maps

На выставке представят работы 23 скульпторов из камня и дерева.

Сегодня во вторник 28 мая для жителей Санкт-Петербурга в музее истории религии откроют выставку “Застывшие боги”. На экспозиции представят работы 23 скульпторов на религиозную тему.

Каждый автор имеет свой стиль, технику, предпочитает работать с разным материалом — так что посетители смогут увидеть примерно 80 работ из дерева, камня и не только.

Стоимость билетов составляет 250 рублей для жителей РФ, 100 рублей для студентов. С учащихся профильных факультетов, школьников и дошкольников денег не берут. Стоимость билета для пенсионеров составляет 85 рублей. Музей расположен на Почтамтской улице Петербурга, 14/5, работает с 10:00 до 18:00, закрыт по средам, а в понедельник его можно посетить бесплатно каждому.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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