Беглов озвучил план строительства метро в Кудрово

Для строительства планируют привлечь в том числе федеральные средства. Фото: https://pixabay.com

Для строительства планируют привлечь в том числе федеральные средства. Фото: https://pixabay.com

Строительство будет проходить совместно с властями Ленинградской области.

Предварительная дата запуска метро — 2025 год. Об этом в ходе рабочего визита на завод “Силовые машины” сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, передает телеканал “Санкт-Петербург”.

Предполагается, что средства будут выделены как из бюджета Петербурга, так и из регионального бюджета.

На границе между регионами область выделит 100 гектаров. Земля необходима для строительства электродепо “Правобережное”. Деньги в формате софинансирования пойдут на продление оранжевой ветки метро до Кудрово. Помимо этого, планируют привлечь и федеральные средства.

Для удобства жителей также в планах стоит прокладка линии скоростного трамвая до Новосаратовки и реконструкция дороги к Янино.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дороги Ленобласти закроют для большегрузов на выходные.