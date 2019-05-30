«Зенит» может попрощаться с Клаудио Маркизио

Футболист должен был вернуться на поле в ближайшее время. Фото: https://fc-zenit.ru/
Футболист должен был вернуться на поле в ближайшее время. Фото: https://fc-zenit.ru/

Семак подтвердил, что если восстановление футболиста после травмы затянется, то клуб разорвет с ним контракт.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Новостью поделился главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак в разговоре с изданием «Фонтанка».

Специалист отметил, что относится к Клаудио Маркизио отлично, ведь он – настоящий профессионал своего дела. Семак думает, что игрок привык быть в команде, где все футболисты одинаково хороши. Сейчас Маркизио восстанавливается после травмы и из-за этого у него мало шансов проявить себя.

«Мы ожидали большего, да и он ожидал большего»,

– отметил Семак.

Шанс, что годовой контракт будет разорван, есть, «если восстановление будет затягиваться». Здесь, уточняет специалист, нет никакого личного отношения – оно не влияет на окончательное решение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “Зените” рассказали, когда Маркизио вернется на поле. На реабилитацию понадобиться как минимум четыре месяца.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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