«Зенит» может попрощаться с Клаудио Маркизио

Семак подтвердил, что если восстановление футболиста после травмы затянется, то клуб разорвет с ним контракт.
Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Новостью поделился главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак в разговоре с изданием «Фонтанка».
Специалист отметил, что относится к Клаудио Маркизио отлично, ведь он – настоящий профессионал своего дела. Семак думает, что игрок привык быть в команде, где все футболисты одинаково хороши. Сейчас Маркизио восстанавливается после травмы и из-за этого у него мало шансов проявить себя.
«Мы ожидали большего, да и он ожидал большего»,
– отметил Семак.
Шанс, что годовой контракт будет разорван, есть, «если восстановление будет затягиваться». Здесь, уточняет специалист, нет никакого личного отношения – оно не влияет на окончательное решение.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “Зените” рассказали, когда Маркизио вернется на поле. На реабилитацию понадобиться как минимум четыре месяца.