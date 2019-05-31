Ученые нашли доказательства «главному предсказанию Стивена Хокинга»

Перед вами снимок века - огромная черная дыра. Фото: Event Horizon Telescope Collaboration
Перед вами снимок века - огромная черная дыра. Фото: Event Horizon Telescope Collaboration

Они считают, что «излучение Хокинга» существует.

Результатами своих исследований поделились специалисты Израильского технического университета. Они рассказали, что черные дыры, о которых так много рассуждал ныне покойный ученый Стивен Хокинг, действительно испускают излучение, говорится в журнале Nature.

Так, Хокинг уверял, что они со временем становятся все меньше, после чего окончательно исчезают. Их частицы всегда имеют отрицательную энергию, которая истощает черные дыры. Эта теория была озвучена более 60 лет назад, но нашла первые доказательства только сейчас.

Ученые из Израиля создали нечто подобное черной дыре. Наблюдение за аналогом помогло специалистам понять, о чем именно говорил Хокинг. Теперь им предстоит более детально изучить, что же происходит внутри дыры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что последним страхом Стивена Хокинга было появление суперлюдей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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