Ректор Петербургского горного университета признан самым богатым среди коллег

Владимир Литвиненко. Фото: ru.wikipedia.org
Владимир Литвиненко. Фото: ru.wikipedia.org

Владимир Литвиненко является ректором Санкт-Петербургского горного университета и бывшим главой избирательного штаба президента России Владимира Путина в Петербурге.

Он назван самым богатым ректором уже в четвертый раз. Его годовые доходы составляют 236,9 миллионов рублей, предает РБК со ссылкой на анализ почти 1,3 тысяч антикоррупционных деклараций том-менеджером государственных вузов.

Ежемесячная зарплата Литвиненко составляет порядка 570 тысяч рублей, за год он получает — 6,8 миллионов рублей. Однако помимо этого ректор владеет 20,98% акций компании «ФосАгро», которая является одним из главных производителем химических удобрений. Компания за год выплатила дивиденды на общую сумму в 13,6 миллиардов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что все расчетные счета Германа Стерлигова заблокированы.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Ректор Петербургского горного университета признан самым богатым среди коллег