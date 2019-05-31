Ученые Петербурга проверили старые диссертации на плагиат: 75% списано

Философы, математики и физики пишут свои работы честнее всех.
Плагиат нашли в 75% научных диссертаций ученых России, заявили эксперты из Европейского института Санкт-Петербурга. Они изучили 2468 научных работ с 2006 по 2015 годы. Это примерно 10% от общего числа диссертаций, опубликованных за это время.
Эксперты “прогнали” тексты через систему “Антиплагиата”, а некоторые изучали вручную. Уникальными оказались лишь 25% — в остальных авторы берут чужую информацию и не ссылаются на источник.
Выяснилось, чаще всего списывают друг у друга юристы и химики, ветеринары и специалисты по сельскому хозяйству. Самыми оригинальными работами оказались диссертации философов, математиков и физиков. Средний показатель заимствования без ссылок составил 19%.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ректор Горного университета стал самым богатым в России.