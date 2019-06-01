На «Детской Новой волне» в Крыму победила любимица Пугачевой

В Крыму завершился конкурс «Детская Новая волна», победительницей которого стала 9-летняя Алиса Голомысова любимица Аллы Пугачевой.

Ранее ребенок занимался в школе талантов «Рецитал», которая принадлежит примадонне российской эстрады, а также участвовал в четвёртом сезон шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

В финальной части конкурса «Детской Новой волны» Голомысова исполнила известную песню Пугачёвой «Делу время».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что дочь Алсу поделилась впечатлениями от шоу «Голос.Дети».

Дочь певицы Алсу опубликовала первую запись в Instagram с 26 апреля: за прошедшее с этой даты время она успела победить в конкурсе, а затем победу аннулировали: анализ процесса голосования показал, что имели место манипуляции с результатами.