На репетиции парада в Лондоне два гвардейца потеряли сознание

Во время почетного караула и парада гвардейцы обязаны носить шапки. Фото: Pixabay

Во время почетного караула и парада гвардейцы обязаны носить шапки. Фото: Pixabay

Вчера, 1 июня, в процессе репетиции военного парада, который традиционно должен пройти в Лондоне на следующей неделе, произошел инцидент.

Военный парад проходит ежегодно в преддверии дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

В ходе репетиции парада двое гвардейцев упали в обморок, передает издание Daily Mail. Предполагается, что причиной такому инциденту стала необычно сильная для Лондона жара — порядка 25 градусов выше нуля. При этом гвардейцы обязаны носить огромные меховые шапки во время парада и почетного караула вне зависимости от погоды. Несмотря на отличную физическую подготовку всех гвардейцев, совокупность перечисленных факторов могла подвести любого.

Вес шапки равняется почти трем килограммам. Она производится из медвежьего меха.

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