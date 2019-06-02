В Петербурге наградили суворовцев за победу в конкурсе военной автоинспекции

В Петербургском суворовском военном училище прошла церемония награждения победителей конкурса по безопасности дорожного движения «Акция моей жизни». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Среди 32 участвовавших команд от суворовских военных, нахимовского военно-морского, кадетских, президентских и казачьих корпусов победа досталась воспитанникам Санкт-Петербургского СВУ. Кадеты были награждены призами, дипломами и грамотами.

Организатором мероприятия выступило ГУ военной полиции Минобороны России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин побывал в Суворовском училище в Петербурге. Глава государства посетил шахматный клуб, библиотеку и музей училища, а также ознакомился с учебным процессом и условиями проживания кадетов.

Один из кадетов подарил главе государства картину.