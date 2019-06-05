СК назвал причину смерти младенца, найденного в пакете в парке Петербурга

Малыша нашли в пакете в парке. Фото: pixabay.com
Малыша нашли в пакете в парке. Фото: pixabay.com

Малыш умер от удушья.

Об инциденте стало известно еще 27 мая, но результатами экспертизы поделились только сегодня. В пресс-службе петербургского Следственного комитета уверены, что малыша задушили руками.

Напоминаем, что тело младенца нашли в парке Политехнического университета. Оно лежало в полиэтиленовом пакете. Человека, который совершил преступление, до сих пор не нашли. Сотрудники правоохранительных органов просят петербуржцев помочь в расследовании – гражданам стоит сообщить, если они знают о недавно рожавших женщинах, у которых вдруг куда-то пропал ребенок. В СК думают, что задушить младенца могла мать, страдающая от алкоголизма или наркомании.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Волхове без видимой причины умер младенец. Есть мнение, что девочка умерла из-за синдрома внезапной детской смерти. Иногда внешне здоровые малыши просто в один день перестают дышать. Полицейские отмечают, что семья, в которой росла девочка, считается благополучной – они не стоят на учете и никогда не были замечены в правонарушениях.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ребенок удушье
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