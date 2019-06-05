В Москве наградили детей, которые помогли полиции задержать преступников

За своими наградами приехали 20 ребят из десяти регионов. Фото: https://мвд.рф
За своими наградами приехали 20 ребят из десяти регионов. Фото: https://мвд.рф

Награды детям вручил Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.

За мужество и активную гражданскую позицию, а также помощь при задержании преступников и предотвращении правонарушения наградили детей со всех регионов России, сообщает RT.

За своими наградами приехали 20 ребят из десяти регионов. Колокольцев отметил, что своим, что лучшие человеческие качества — смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей также свойственны совсем юным гражданам России.

Он пожелал детям и подросткам здоровья и успехов в учёбе, а также поблагодарил их родителей и педагогов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский прокурор стала третьей среди “Лучших государственных обвинителей” России.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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