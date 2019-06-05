Петербургский прокурор стала третьей среди “Лучших государственных обвинителей” России

По итогам конкурса прокурору был присвоен классный чин старшего советника юстиции Фото: http://procspb.ru
По итогам конкурса прокурору был присвоен классный чин старшего советника юстиции Фото: http://procspb.ru

Финал всероссийского конкурса подвели в столице.

Участницу конкурса “Лучший государственный обвинитель” от Петербурга наградил в торжественной обстановке Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. Об этом сегодня сообщает Прокуратура Петербурга.

Третье место заняла старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Петербурга Надежда Мариинская. По итогам конкурса ей был присвоен классный чин старшего советника юстиции.

В прокуратуре сообщили, что Мариинская окончила Санкт-Петербургский государственный университет. В органах прокуратуры — с 2001 года, а с 2007 года поддерживает обвинение в суде с участием присяжных заседателей.

Также в финал конкура вышли представители прокуратур Карачаево-Черкесской Республики, Республики Хакасия, Волгоградской, Ивановской, Магаданской, Оренбургской, Свердловской областей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи Ленобласти занялись художественной самодеятельностью.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
“Лучший государственный обвинитель” конкурс прокуратура
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