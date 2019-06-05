Следователи Ленобласти занялись художественной самодеятельностью

Сотрудники ведомства и члены их семей исполняли песни собственного сочинения и стихотворения.
В Следственном управлении СК России по Ленинградской области состоялся конкурс художественной самодеятельности среди сотрудников ведомства и членов их семей. Об этом сообщают сегодня в Следственном комитете РФ по Ленобласти.
Сотрудники ведомств могли проявить себя в нескольких номинациях и исполнить песни собственного сочинения, выступить с художественным и авторским словом, а также продемонстрировать свои вокальные данные.
Степень художественности и мастерства оценивали руководители подразделений аппарата Следственного управления.
Победители конкурса примут участие в полуфинале конкурса художественной самодеятельности среди сотрудников Следственного комитета и членов их семей по Северо-Западному федеральному округу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открыли легальный бордель с куклами.