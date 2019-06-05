Петербуржцы заметили бегающего по Михайловскому саду Николя Саркози

Экс-президент Франции приехал на ПМЭФ-2019.
Петербургский международный экономический форум само собой, а вот пробежку никто не отменял. Петербуржцы заметили Николя Саркози в спортивной форме. На глазах обычных посетителей он провел вечернюю пробежку, правда был экс-президент Франции в окружении охранников. Об этом сообщает Neva.Today.
Для пробежка никакого оцепления организовано не было, все шло в обычном режиме, так что посетителям активности Саркози не помещали гулять по саду.
Гость Петербурга планирует принять участие в работе Петербургского международного экономического форума и провести ряд встреч. Форум начнёт свою работу уже сегодня, 6 июня.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ПМЭФ-2019 презентуют новейший электромобиль от Mercedes-Benz.