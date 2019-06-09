Рабочая неделя в Петербурге станет прохладной и дождливой

Не стоит забывать о выходном в среду — по всей стране отметят День России.

Грядущая неделя 10-17 июня станет прохладной и отметится дождями, следует из данных синоптиков Гидрометцентра России по Санкт-Петербургу. Согласно прогнозу погоды от 9 июня, с понедельника в городе установится температура в 22 градуса тепла.

В понедельник и вторник синоптики обещают переменную облачность. Начиная со среды в Петербурге пойдут дожди — 16 июня в Петербурге похолодает до 16 градусов.

Не стоит забывать о выходном на грядущей рабочей неделе — 12 июня жители страны отмечают День России. О мероприятиях, которые в этот день проведут в Санкт-Петербурге, Gazeta.SPb обязательно еще расскажет подробнее.

Сейчас в Петербурге 17 градусов тепла, ветер в 5,7 м/с с запада, солнечно. Сегодня прошел дождь, чему жители города обрадовались, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.