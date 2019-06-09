Жилой вагончик загорелся в Петро-Славянке

При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com
При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com

ГУ МЧС Санкт-Петербурга сообщило о 3 классе показателя пожароопасности.

На Бугровой улице в Петро-Славянке произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 9 июня в воскресенье вечером. В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся жилой вагончик.

Спасатели потушили пожар к семи часам вечера — через 45 минут после того, как в часть поступил вызов. Пожарные Санкт-Петербурга передают, что при пожаре никто не пострадал.

На вызов отправили две машины МЧС Санкт-Петербурга и 10 спасателей. В управлении не уточняют, как именно произошел пожар. В Санкт-Петербурге днем прошла гроза с дождем, но после этого задул сильный ветер, что могло способствовать горению. В МЧС Санкт-Петербурга в прогнозе на 10 июня установили показатель пожароопасности на 3-ий класс: из-за аномальной жары пожары происходят в Петербурге и Ленобласти чаще обычного.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге сгорела иномарка.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
вагончик Колпинский район мчс петро-славянка пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Соснового Бора решают судьбу утят, спасенных от ворон
Картины монгольского сюрреалиста бесплатно покажут в Петропавловской крепости
Рыба-гроб задерживает дыхание под водой
Жилой вагончик загорелся в Петро-Славянке
Напротив корпуса Горного университета ставят светофор
Милонов расскажет Беглову о ларьках на Ветеранов
Хабенский поддержал Голунова на открытии “Кинотавра”
Единой картой петербуржца уже пользуются 0,25% населения