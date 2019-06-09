Жилой вагончик загорелся в Петро-Славянке

ГУ МЧС Санкт-Петербурга сообщило о 3 классе показателя пожароопасности.

На Бугровой улице в Петро-Славянке произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 9 июня в воскресенье вечером. В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся жилой вагончик.

Спасатели потушили пожар к семи часам вечера — через 45 минут после того, как в часть поступил вызов. Пожарные Санкт-Петербурга передают, что при пожаре никто не пострадал.

На вызов отправили две машины МЧС Санкт-Петербурга и 10 спасателей. В управлении не уточняют, как именно произошел пожар. В Санкт-Петербурге днем прошла гроза с дождем, но после этого задул сильный ветер, что могло способствовать горению. В МЧС Санкт-Петербурга в прогнозе на 10 июня установили показатель пожароопасности на 3-ий класс: из-за аномальной жары пожары происходят в Петербурге и Ленобласти чаще обычного.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге сгорела иномарка.