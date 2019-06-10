В Петербурге открылись «Педагогические сезоны» в РГПУ имени Герцена

Бесплатные мероприятия, направленные на получение гражданами новых знаний, стартовали в РГПУ им. Герцена.

Проект «Педагогические сезоны» является образовательным и культурным событием и будет включать в себя проведение нескольких бесплатных мероприятий. Запустили проект в работу уже в понедельник, 10 июня.

Сообщается также, что теперь в течение всего лета на территории университета с четверга и до субботы организаторами и приглашенными экспертами будут проводиться различные мастер-классы, диспуты, дебаты, лекции и многое другое. Самые именитые научные и культурные исследователи будут делиться с участниками проекта своими знаниями.

Ректор университета – площадки проекта уверяет, что благодаря подобным мероприятиям Россию ждет прекрасное будущее. Отметим, что вход на мероприятия свободный.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.