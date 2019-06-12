В Петербурге День России отметили в парке 300-летия города

День России в парке 300-летия Петербурга прошел насыщенно: Беглов, цитаты Путина, патриоты, хип-хоп и нормы ГТО.

В патриотический праздник, состоявшийся 12 июня в парке города, врио главы Петербурга Александр Беглов поздравил всех местных жителей с Днем России. К его словам присоединился спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Представитель ЗакСа выступил с речью о суверенитете России.

— Наш национальный лидер Владимир Путин говорил, что Россия может быть или суверенной страной, или ее вообще не может быть, — процитировал президента РФ в своем поздравительном мессендже Макаров.

Сообщается, что на территории парка в этот день также сдавали нормы ГТО и организовали музыкальное хип-хоп состязание. Известно, что 12 июня там выступили более 100 человек. Все они зачитывали собственные рэп-произведения.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Илон Маск заявил о производстве машины-субмарины из кинокартины про Джеймса Бонда.