Анастасия Приходько выиграла суд у команды Порошенко

Русско-украинская певица Анастасия Приходько выиграл суд у штаба экс-главы Украины Петра Порошенко.

В своем аккаунте Инстаграма музыкантша рассказала о сумме выплат, которой через суд добилась от представителей Порошенко. Сообщается, что судья удовлетворил иск Приходько на сумму почти в 10 тысяч долларов. Эти денежные средства должны выплатить Приходько в качестве компенсации за то, что представители партии Петра Порошенко устроили съемки певицы в предвыборном видеоролике, однако она об этом не знала.

Известно, что Анастасия Приходько является ярой сторонницей соперницы Порошенко на прошедших выборах – Юлии Тимошенко. По словам певицы, ей пришлось бросить карьеру артистки ради партии «Батьковщина».

Отметим, что на Евровидении-2009 Приходько, выпускница «Фабрики звезд», выступила за Российскую Федерацию с русско-украинским музыкальным произведением – «Мамо».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Илон Маск заявил о производстве машины-субмарины из кинокартины про Джеймса Бонда.