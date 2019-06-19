Сотрудники управляющей компании скосили борщевик на Тележной улице

Сотрудники управляющей компании скосили борщевик, который обнаружили за забором дома №21 на Тележной улице Петербурга местные жители.

В администрации Центрального района сообщили, что придомовую территорию уже очистили от ядовитого растения.

Дом № 21 на Тележной улице находится в консервации, так как признан аварийным.

«Территория обнесена забором, а за уборку территории несет ответственность управляющая компания. Ее сотрудники уже скосили опасное растение», — отчитались в районной администрации.

Примечательно, что борщевик всегда был проблемным вопросом Ленообласти и окраин Петербурга, но в центре города жители заметили его впервые.

Напомним, что растение является опасным для жизни человека, так как содержит яд, который способен при контакте с кожей человека вызвать ожоги.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Выборгском районе объявили войну борщевику.