Запашный рассказал, что ждет медведицу, пришедшую в Норильск

Белых медведей не видели в Норильске уже 40 лет. Фото: pixabay.com

Белых медведей не видели в Норильске уже 40 лет. Фото: pixabay.com

Специалистам предстоит усыпить животное — временно.

В Норильск пришел усталый и голодный белый медведь, сообщает ТАСС. Позже дрессировщик Эдгар Запашный 19 июня рассказал в Instagram, что медведицу отправят в зоопарк “Роев Ручей”.

Запашный поговорил с одним из руководителей администрации Норильска — тот заверил, что ситуация находится под контролем.

Медведица пришла в промзону, но вела себя неагрессивно. Животное сильно истощено. Вес особи составил около 200 кг, ей исполнилось 1,5-2 года. Запашный рассказал, что ее не станут выпускать обратно в природу — это опасно для здоровья. Дрессировщик уточнил, что денег на спасение медведицы присылать не надо.

Белых медведей не видели в Норильске 40 лет, все они живут намного севернее у берегов Северного Ледовитого океана. Животные включено в Красную книгу. Всего на Земле осталось до 31 тысячи белых медведей. Белый медведь является вторым самым крупным сухопутным хищником — первое место держит гребнистый крокодил.

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