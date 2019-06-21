В КРТИ рассказали, где нанесут новую “вафельную” разметку

Смольный опубликовал фотографии с перекрестка Светлановский — Орбели в ночь нанесения.

На пересечении Светлановского и Орбели нанесли “вафельную” разметку в ночь с 19 на 20 июня. В КРТИ Санкт-Петербурга надеются, что она сможет немного “разгрузить” перекресток, а заодно хотят оценить эксперимент, чтобы в будущем распространить и в другие районы Петербурга.

Следующие “вафельницы” появятся на пересечениях Пискаревский — Полюстровский и Богатырский — Коломяжский, где движение является одним из самых напряженных, считают в Смольном. Автомобилисты могут поспорить с этим заявлением: самыми проблемными участками в Петербурге можно назвать и площадь Восстания, и набережную Обводного канала, Петроградскую сторону.

На “вафельной разметке” нельзя останавливаться. На перекрестке поставили камеры, чтобы следить за нарушителями. В Москве “клетки” нанесли более чем на 100 перекрестках.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Вафельную” разметку начали наносить: перекресток закрыли.