Вафельную разметку начали наносить на перекрестке Орбели и Светлановского

Движение транспорта на Т-образном пересечении закроют на ночь.

Перекресток ул. Орбели и Светлановского пр. закрыли для движения. Дорожная бригада начала наносить на пересечение новую вафельную разметку, сообщают очевидцы в соцсети 19 июня.

Первая “вафельница” в Петербурге будет готова к утру. Разметка покажет автовладельцам границы перекрестка: заезжать на нее в случае затора впереди или на “красный свет” нельзя. То есть проезжать по “клеткам” можно, но вот останавливаться запрещено. На перекрестке установят и камеры, чтобы выявлять нарушителей.

В Москве существует более 100 подобных перекрестков. Пересечение Орбели и Светлановского станет тестовым, а позже новую разметку нанесут еще как минимум на два перекрестка.

Ранее Gazeta.SPb подробно рассказала о плюсах и минусах такой разметки.