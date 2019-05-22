Первый «вафельный» перекресток в Петербурге: плюсы и минусы

В Москве более 100 "вафельных" перекрестков, в Петербурге первый появится только летом. Фото: cheremush.mos.ru

В Москве более 100 "вафельных" перекрестков, в Петербурге первый появится только летом. Фото: cheremush.mos.ru

В июне в Петербурге появится первый перекресток с «вафельной» разметкой. Вопреки своей миссии избавления от заторов на некоторых перекрестках «вафельница», напротив, может создать пробки, считает автоэксперт.

Почему «вафельный» и зачем он нужен

К 20 июня в Северной столице появится первый перекресток с «вафельной» разметкой, сообщили 21 мая в ГУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Разметка официально называется 1.26 и представляет собой клеточный рисунок, поэтому порой её называют «вафельницей». Разметку нанесут на Т-образное пересечение Светлановского проспекта и улицы Орбели, — здесь часто возникают ситуации, когда Светлановский проспект забит и при этом с улицы Орбели автомобилистам просто не выехать.

Предназначение «вафельницы» в том, чтобы водители четко видели, где начинается перекресток и не въезжали на него, когда за ним появляется пробка. Иными словами, проезжать по разметке можно, но останавливаться на ней нельзя даже на долю секунды. Это позволяет не перекрывать движение поперечному потоку транспорта.

Также на перекрестке Светлановского и Орбели установили камеры для фиксации нарушений. Камеры и разметка работают в паре.

Стоимость нанесения желтой разметки – 90-120 тыс. рублей, пояснили в ГУ «Дирекция по организации дорожного движения», поскольку желтый термопластик дороже белого, но лучше служит для привлечения внимания. Но есть одна проблема, термопластик накапливает влагу, а значит становится скользким — это опасно для мотоциклистов и для автомобилистов при повороте.

В этом году, по данным ГУ «Дирекция по организации дорожного движения», разметка 1,26 появится ещё на двух перекрестках Петербурга — адреса пока неизвестны.

Что говорят эксперты

Активный участник мотопробегов Владимир Гарнин, пишет «Петербургский дневник», побаивается «вафельной» разметки из-за её скользкого покрытия: «Думаю, просто не буду ездить там, где «вафельницы». Но я в любом случае на перекрестке снижаю скорость, чтобы ни в кого не «убраться».

По мнению автоэксперта Дмитрия Попова и без «вафельницы» на перекресток въезжать нельзя, пункт 13.2 ПДД и так действует, а работающие камеры уже фиксируют нарушения. То есть «вафельница» призвана насторожить водителя и показать ему, где нельзя останавливаться. А в некоторых районах города «вафельница» может помочь инспектору точнее фиксировать нарушения, передает «Фонтанка».

Водитель автомобиля с 40-летним стажем, руководитель отдела по безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения «Всероссийское общество автомобилистов» Георгий Веселовский пояснил Gazeta.SPb, что «вафельница» в некоторых случаях, напротив, может не избавлять от заторов, а создавать пробки. «Такая разметка здорово поменяет пропускную способность конкретно на пересечении Светлановского и Орбели. Но она может создавать пробки на больших перекрестках. Поэтому будет лучше работать не с разметкой , а с сигналами светофоров», – считает эксперт.

В Петербурге «вафельная» разметка будет развиваться, отметил Георгий Веселовский. Но, скорее всего, считает эксперт, водители будут против из-за возникающих пробок, а на пешеходов эта разметка не повлияет никак.

Эксперты советуют автомобилистам снижать на «вафельном» перекрестке скорость до 50 км/ч, а мотоциклистам – до 30-40.

Положительный опыт

Пункт 13.2 о введении на перекрестках разметки 1.26 вступил в силу в ПДД 28 апреля 2018 года. Согласно нему, водитель, который выехал в зону перекрестка, отмеченную разметкой 1.26 и не смог её покинуть до момента включения красного сигнала светофора, получает штраф в размере 1000 рублей.

«Вафельная» разметка постепенно вводится в России. Например, в Москве есть более 100 таких перекрестков. Наносить 1.26-разметку там начали еще в 2015 году. По статистике департамента транспорта Москвы, пропускная способность на «вафельных» перекрестках увеличивается до 80%.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что «вафельный» перекресток особенно опасен для мотоциклистов, потому что не обеспечивает должного сцепления с дорогой.