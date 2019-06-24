30 июня в Петербурге пройдет бесплатный концерт джазовой музыки

У Михайловского замка организуют бесплатный концерт для жителей и гостей города. Фото: Pixabay

У Михайловского замка организуют бесплатный концерт для жителей и гостей города. Фото: Pixabay

В ходе Петербуржского фестиваля джаза «Свинг белой ночи», который пройдет с 28 июня по 1 июля в Филармонии джазовой музыки, у Михайловского замка организуют бесплатный концерт для жителей и гостей города.

В концерте на площадке у Михайловского замка выступят следующие музыканты: Геннадий Гольштейн и оркестр «Саксофоны Санкт-Петербурга», петербургский Jazz Philharmonic Orchestra, джазовый оркестр Тольяттинской филармонии, также выступят специальные гости — вокалистка Дениз Кинг из Парижа и трубач Виталий Головнев из США.

«Фонтанка.ру» сообщает, что «звездой» данного представления станет группа «Калеб Хоули бэнд» певца из америки Калеба Хоули.

Программу завершит Ленинградский диксиленд с известными хитами джаза.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала: “И целого клуба мало”: Концерт американской певицы Билли Айлиш из-за ажиотажа перенесли в Ледовый.