Оператор голливудских фильмов планирует снять в Петербурге ленту о жизни в общаге

В картине “Тенерифе” согласно сюжету один из героев умирает в студенческом общежитии. Фото: https://pixabay.com

В картине “Тенерифе” согласно сюжету один из героев умирает в студенческом общежитии. Фото: https://pixabay.com

Оператор голливудских фильмов планирует снять в Петербурге ленту о жизни в общаге

Картина будет называться “Тенерифе”.

Полнометражный фильм будут снимать по роману Алексея Иванова “Общага-на-Крови”, пишет ТАСС. Съемки фильма уже стартовали.

В картине “Тенерифе” согласно сюжету один из героев умирает в студенческом общежитии. А далее идет хроника дней, которые предшествовали этому трагическую развитию событий.

Режиссёром Роман Васьянов был оператором таких картин, как “Отряд самоубийц”, “Ярость”, “Яркость”, “Спасибо за вашу службу”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург – самый привлекательный для поездок молодежи.