Ученые рассказали, из-за чего вымерли неандертальцы

Всему виной стало нежелание общаться с сородичами.

К такому выводу пришли ученые, которые провели анализ ДНК неандертальцев. Результаты показали, что большинство из них мало двигались и практически никогда не общались между собой. Как следствие, неандертальцы селились в разных местах, чтобы как можно меньше взаимодействовать. Это привело к вымиранию, убеждены специалисты.

Эксперты объяснили, как именно они это поняли. Дело в том, что неандертальцы разделились на две ветки около 650 тысяч лет назад. Часть из них жила на территории Африки, а другие селились в Европе и Азиии. ДНК показал, что жители разных материков между собой никогда не пересекались, а в партнеры выбирали родственников – такое скрещивание стало причиной вырождения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выяснили, что цинга была одной из причин смерти французского короля Людовика IX Святого. В то время мореплаватели проводили долгое время на кораблях без свежих продуктов и испытывали острый недостаток в витамине С.