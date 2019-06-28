Рассекречены первые испытания автомата Калашникова

АК стоит на вооружении уже 79 лет. Фото: wikipedia.org

АК стоит на вооружении уже 79 лет. Фото: wikipedia.org

Министерство обороны рассекретило архивные документы с результатами первых испытаний автомата Калашникова.

Ряд документов, содержащих сведения о результатах испытаний образцов стрелкового оружия в 1943-1945 годах, предъявило широкой публике на форуме «Армия-2019 Главное ракетно-артиллерийское управление. В числе опубликованных есть отчет Щуровского полигона об испытаниях карабина конструкции Калашникова и Петрова.

Автомат Калашникова СССР поставил на вооружение в 1949 году. На прошлой неделе отмечалось 70-летие этого самого массового стрелкового оружия в мире, которое прославилось простотой в сочетании с надежностью и даже попало на флаг Мозамбика.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Калашников» с августа выпустит в продажу гражданскую версию АК-12.